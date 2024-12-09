كولر يجهز أشرف داري لقيادة دفاع الأهلي فى كأس إنتركونتيننتال

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يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبه المغربى أشرف داري لقيادة دفاع المارد الأحمر فى كأس إنتركونتيننتال.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية المغربي أشرف داري للمشاركة فى المباريات المقبلة بعدما انتظم فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية بشكل طبيعي وبدون الشكوى من الإصابة في كاحل القدم، كما جلس بديلا فى مباراة أورلاندو بيراتس الأخيرة.

واشتكى أشرف داري من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم منذ سبتمبر الماضي وتجددت مرتين، ولم يظهر مع الأهلي منذ بداية الموسم سوى في دقائق معدودة بمباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال للأندية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.