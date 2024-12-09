شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد الدراجات الجديد يعقد أول اجتماعاته السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات ، برئاسة أيمن على، الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد السبت المقبل، من أجل مناقشة عدد من الأمور المهمة، وأبرزها تشكيل اللجان وتحديد مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة برنامج المنتخبات القومية.

واعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، نتيجة انتخابات اتحاد الدراجات .

من جانبه قدم أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصرى للدراجات الشكر للجمعية العمومية بكامل، مؤكداً أنه سيفتح صفحة جديدة مع الجميع وهدفه تطوير اللعبة والوصول بها للعالمية.

ونفى أيمن على حسن أن تكون هناك أى نية لتصفية الحسابات، مؤكداً أنه يرحب بالجميع وسيتعاون مع كل محبي الدراجات في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن هدفه مع باقي مجلسه خدمة الدراجات ووضعها على الطريق الصحيح.

وفاز أيمن علي حسن برئاسة الاتحاد المصري للدراجات وحصل على 11 صوتًا، بينما حصل محمد البخاري منافسه على نفس المنصب على 9 أصوات.

وفاز بمنصب العضوية كل من:

أحمد الخضري

أحمد جابر

إيهاب صبري جمعة

محمد السعيد خليل

سمير عبدالعظيم

ندي محمد عبدالناصر

هديل مجدي

هاني سعيد

أحمد محمد خليفة

وأقيمت يوم السبت الماضي الجمعية العمومية للاتحاد المصري للدراجات، لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2024/2028.

وتنافس خمسة مرشحين على رئاسة اتحاد الدراجات، هم: محمد البخاري وأيمن سعد وعصام عاشور وخالد عوف وطلعت عبده.

وعلى منصب العضوية تقدم 21 شخصًا بأوراق ترشحهم وهم: "سمر حامد، ندى الناصر، محمد حجازي، هشام عزام، أشرف حجازي، علي بركة، إيهاب صبري، سمير عبدالعظيم، أحمد جابر، أحمد مصطفى"، بالإضافة إلى "أيمن شوقي، محمد عمران، عبدالسلام عبدالمنعم، هاني سعيد، محمد قزامل، ياسر عبدالرحمن، أحمد بدير، هديل مجدي، هشام فخري، أحمد كسبه، وأحمد عيد".