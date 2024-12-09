شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة على وجه ريم موسى لاعبة سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تخضع ريم موسى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى، إلى أشعة اليوم من أجل الاطمئنان على حالتها بعد الإصابة التي تعرضت لها في الوجه خلال مباراة فريقها أمس أمام فاب الكاميروني فى بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بالسنغال.

وأكدت الدكتورة فاطمة عبد الغفار، طبيبة الفريق، أن ريم موسى تعرضت لإصابة قوية في الوجه بعد تدخل قوي من لاعبة الفريق الكاميروني أدى إلى تورم بجانب العين، وسوف تخضع للأشعة لتحديد درجة ‏الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.‏

وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ ‏‎‏‎‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين



ويلتقى الأهلى غدا مع داكار السنغالى فى الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا للأندية لسيدات السلة.