شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: تدريب غزل المحلة كان حلماً.. وعدت إلى بيتي بعد 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب شوقي غريب ، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، عن سعادته بإتمام النادي لإجراءات التعاقد معه ليكون مديراً فنياً للفريق خلفاً لأحمد عيد، والذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة برباعية نظيفة أمام الزمالك في الدوري.

وقال شوقي غريب فى كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حالياً بنادي غزل المحلة لإعلان التعاقد معه، "سعيد بعودتي للمحلة، وكان حلمي في يوم من الأيام أدرب بيتي".

وأضاف شوقي غريب، "رجعت للمحلة بعد 30 سنة تدريب، وسعيد بمشواري التدريبي، فيه إيجابيات حققت إنجازات للمنتخبات، مثل برونزية كأس العالم، وأمم أفريقيا مع المنتخب الأولمبي".

وتابع غريب، "لم أدرب المحلة من قبل لأسباب أخرى ليست مالية، وسعيد بالصرح الموجود حاليا الاستاد ولملعب، المحلة عنده تاريخ بطل الدوري وثاني أفريقيا أتمنى هذا التاريخ يعود مرة أخرى".