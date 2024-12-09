شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 4 لاعبين عن قائمة الأهلى قبل التوجه لقطر لخوض مباريات إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يغيب الرباعى "مصطفى شوبير ومحمد هانى وكريم فؤاد وعلى معلول" لاعبو الأهلى عن رحلة المارد الأحمر المتوجهة إلى قطر غداً الثلاثاء لخوض مباراة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" بسبب الإصابة.

ويعانى مصطفى شوبير من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمد هانى من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبى، ويواصل كريم فؤاد التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يؤدى على معلول المرحلة الأخيرة من التأهيل من الإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

من جهته أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.