شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والمصرى فى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة مباراة إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى أقيمت أمس الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات الجولة الثالثة، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والمصرى المقبلة.

س: ما هو موعد موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري فى الكونفدرالية؟

ج: مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تقام في السادسة مساء الأحد المقبل 15 ديسمبر باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية.

س: من هو طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة؟

ج: قرر كاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب إفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

س: ماذا فعل الزمالك والمصرى فى الجولة الثانية من البطولة؟

ج: تعادل الزمالك مع إنيمبا النيجيرى بنتيجة 2 - 2 على ملعب استاد جودسويل أكبابيو الدولي، فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع بلاك بولز فى موزمبيق بنتيجة 1 - 1.

س: ما هو ترتيب مجموعة الزمالك والمصرى حاليًا؟

ج: يحتل فريق الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المصرى صاحب المركز الثانى برصيد 4 نقاط، فيما يقع إنيمبا فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز فى المركز الرابعة بنقطة واحدة.

س: من يتواجد فى مجموعة الزمالك بالكونفدرالية؟

ج: يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

س: من هو حامل لقب الكونفدرالية فى الموسم الماضى؟

ج: الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

س: ماهى القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية؟

ج: يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.