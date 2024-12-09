شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايج يجرى أشعة على الكتف لتحديد حجم الإصابة أمام إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربى محمود بنتايج ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لأشعة على الكتف بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مواجهة إنيمبا النيجيرى، لتحديد حجم إصابته.

وتعرض محمود بنتايج لإصابة على مستوى الكتف خلال مواجهة إنيمبا النيجيرى أمس، الأحد، وتدخل الجهاز الطبى لوضع شريط لاصق على كتف اللاعب حتى يتمكن من استكمال الشوط الأول من اللقاء.

ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التى سيخضع لها اللاعب حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة وأن إصابة اللاعب جاءت في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة مباراة إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى أقيمت أمس الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات الجولة الثالثة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي التى ستقام في السادسة مساء الأحد المقبل 15 ديسمبر باستاد برج العرب.