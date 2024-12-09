شكرا لقرائتكم خبر عن وليد خليل: هدفنا عودة أمجاد غزل المحلة ونثق فى نجاح شوقي غريب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب وليد خليل، رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، عن سعادته بإتمام النادي إجراءات التعاقد مع شوقي غريب ليكون مديراً فنياً للفريق خلفاً لأحمد عيد، والذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة برباعية نظيفة أمام الزمالك في الدوري.

وقال وليد خليل على هامش كلمته خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التعاقد مع شوقي غريب، "هدفنا عودة أمجاد غزل المحلة، ونثق من نجاحات شوقي غريب، وسعداء بالتعاقد معه".

وأضاف رئيس مجلس إدارة غزل المحلة، "أتمني دعم الجمهور للفريق، وأشكر أحمد عيد عبد الملك على الفترة الماضية، وكذلك أشكر وزير الرياضة على مساندة المحلة ووزير قطاع الأعمال".

ويعقد نادي غزل المحلة مؤتمراً صحفياً لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة شوقي غريب، وأعلن غزل المحلة تعين شوقى غريب مديراً فنياً للفريق، خلفاً للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة فى بطولة الدورى الممتاز.

وحرص وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، على حضور تدريبات الفريق استعداداته لمواجهة زد فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك لتدعيم وتحفيز اللاعبين، قبل اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل.

وكان نادى غزل المحلة قد أعلن عن تعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد.