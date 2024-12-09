شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للتجديف يعلن جدول مسباقات الموسم المحلي 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة اللواء شريف القماطي، الجدول النهائي لسباقات الموسم المحلي 2024، 2025 بعد إجراء التعديلات النهائية عليه.

وتم إرسال الجدول الرسمي إلى جميع أندية التجديف على مستوى الجمهورية عبر خطاب معتمد من اللواء محمد نور سالم، المدير التنفيذي للاتحاد.

جدول السباقات كالتالي:



التجديف

1. دوري المنطقة للتجديف:

منطقة القاهرة ومنطقة جنوب الوادي.

الموعد: 20، 21 ديسمبر 2024.

الأماكن: القاهرة، أسوان.

2. بطولة المناطق للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر):

الموعد: 3 يناير 2025.

المكان: يحدد لاحقًا.

3. البطولة الأهلية للتجديف (جميع الدرجات):

الموعد: 7، 8 فبراير 2025.

المكان: القاهرة.

4. بطولة الجمهورية تحت 19 وتحت 23 سنة (الحافز الرياضي):

الموعد: 21، 22 فبراير 2025.

المكان: الإسماعيلية.

5. بطولة الجمهورية للأرجوميتر:

الموعد: 25 أبريل 2025.

المكان: يحدد لاحقًا.

6. بطولة القاهرة (للأساتذة + الأكاديميات + الهواة):

الموعد: 16 مايو 2025.

المكان: القاهرة.

7. بطولة الجمهورية للتجديف المجمعة (ما عدا الناشئين):

الموعد: 26، 27 يونيو 2025.

المكان: الإسماعيلية.

8. البطولة الأهلية للتجديف (جميع الدرجات):

الموعد: 25، 26 يوليو 2025.

المكان: الإسماعيلية.

9. بطولة كأس مصر (جميع الدرجات):

الموعد: 15، 16 أغسطس 2025.

المكان: القاهرة.

10. بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي:

الموعد: 29 أغسطس 2025.

المكان: يحدد لاحقًا.

وأكد الاتحاد أنه تم إبلاغ الأندية أيضًا في نفس الخطاب بأن النادي الفائز بـ بطولة الجمهورية وبطولة كأس مصر سيتم تحديده بناءً على عدد الميداليات التي يحققها كل نادي.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطته لتعزيز المنافسة بين الأندية، والارتقاء بمستوى رياضة التجديف على مستوى الجمهورية.