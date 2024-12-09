شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشكر سفير مصر فى موزمبيق ويهديه درع النادي والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي فى موزمبيق لملاقاة بلاك بولز بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية، على إهداء درع النادي لسعادة للسفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق، موجهًا له وللسفارة المصرية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو خالص شكر وتقدير مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي.

يأتي ذلك بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها السفير المصري وكافة العاملين بالسفارة سواء قبل وصول البعثة أو خلال تواجدها بمابوتو وتذليل سيادته لكافة العقبات التي واجهت البعثة وحرصه على حضور المباراة، بالإضافة إلى التواجد حاليًا بمقر إقامة الفريق لتوديع البعثة والتي تغادر مابوتو فى الثانية والنصف عصرًا فى طريق عودتها إلى القاهرة.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برئاسة محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، اليوم الاثنين، إلى القاهرة قادمة من موزمبيق بعد الانتهاء من مواجهة بلاك بولز ، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات.

وتضم القائمة: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب.