شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى الزمالك بالتيشيرت الجديد خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، إجراءات استلام الملابس الجديدة للفريق الأول، والتى من المقرر أن يتسلمها اللاعبون خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون إلى جلسة تصوير بالتيشيرت الجديد خلال الأسبوع الجارى قبل ارتداؤه فى المباريات بشكل رسمى.

وشهدت الأيام الماضية تأخر وصول أطقم فريق الزمالك الجديدة لكن تم إنهاء اجراءات تسلمها حلال الساعات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي فى الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى تقام الأحد المقبل ببرج العرب بالإسكندرية.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ4 نقاط فى صدارة المجموعة، ويأتى المصرى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز فى المركز الرابع بنقطة.

سجل هدف التقدم للزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 33 بعد تمريرة سحرية من محمود بنتايج، فيما سجل عمر فرج الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 40، ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل إيهيميكويلي هدف تقليص الفارق لإنيمبا، وتعادل لإنيمبا فى الدقيقة 57 اللاعب أوفيري تشوكو.