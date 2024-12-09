شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن الحفاظ على العلامة الكاملة أمام البنك بدوري السيدات والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلى ضيفًا على البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز.

تنطلق المباراة فى الثانية والنصف ظهر اليوم على ملعب البنك الأهلي، ويسعى الأهلي للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بالفوز بنقاط المباراة الثلاث، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالمسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي حتى الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 ــ 1 في الجولة الأخيرة، مسجلًا 43 هدفا، فيما تلقت شباكه هدفين منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.