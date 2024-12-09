شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المصرية تسيطر على قمة مجموعات أبطال أفريقيا والكونفدرالية بعد الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

فرضت الفرق المصرية هيمنتها على جدول ترتيب المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد مشاركة الأهلي حامل اللقب وبيراميدز، والكونفدرالية الأفريقية والتي تشهد مشاركة الزمالك حامل اللقب والمصري.

ترتيب مجموعة الأهلي

تصدر النادي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، جدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على ستاد أبيدجان بنتيجة 4-2، ثم التعادل سلبياً مع أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

1ـ الأهلي: 4 نقاط

2ـ أورلاندو بايرتس: 4 نقاط

3ـ شباب بلوزداد: 3 نقاط

4ـ ستاد أبيدجان: بدون نقاط

ترتيب مجموعة بيراميدز

حافظ فريق بيراميدز على صدارة مجموعته، بعد الفوز في الجولة الأولى على ساجرادا الأنجولي بنتيجة 5-1، ثم التعادل في الجولة الثانية مع دجوليبا المالي سلبياً.

وجاء ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالي:

1ـ بيراميدز: 4 نقاط

2ـ الترجي التونسي: 4 نقاط

3ـ ساجرادا الأنجولي: نقطة واحدة

4ـ دجوليبا المالي: نقطة واحدة

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

حافظ فريقا الزمالك والمصري على تواجدهما بقمة مجموعتيهما بالكونفدرالية، حيث فاز الزمالك فى الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري 2-2، كما فاز المصري على أنيمبا 2-0 ثم تعادل مع بلاك بولز 1-1.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ الزمالك: 4 نقاط

2ـ المصري: 4 نقاط

3ـ أنيمبا النيجيري: نقطة واحدة

4ـ بلاك بولز الموزمبيقي: نقطة واحدة