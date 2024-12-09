شكرا لقرائتكم خبر عن من يحق له حضور عمومية الزمالك والتصويت غداً؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادى الزمالك لعقد الجمعية العمومية للنادى غداً؛ لمناقشة الميزانية والحساب الختامى عن العام المنقضى، وذلك بمقر النادى بميت عقبة.

وحددت إدارة نادي الزمالك شروط حضور العمومية ومن يحق له الحضور والتصويت فيها والتى جاءت كالتالى..

أن يكون عضوا عاملا مضى على عضويته العاملة سنة كاملة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

أن يكون مسددا للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليه من التزامات مالية مستحقة قبل تاريخ العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويتم التسجيل بالحضور ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور العمومية والتصويت على بنودها، على أن يكون التسجيل داخل اللجان بإثبات الشخصية متمثل فى بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه العضوية أو إيصال سداد الاشتراك السنوي.

ويبدأ التسجيل فى عمومية الزمالك من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.