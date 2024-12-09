شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح لـ:الخليج 365": "اللي ييجي على الأهلي والزمالك يبقى غبي" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح أن الحكم لا يصح أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد الأندية، خاصة الجماهيرية، موضحا أنه لا صحة للأنباء التى تتردد بين حين وآخر عن اتخاذه موقفاً ضد النادي الأهلي وجماهيره.

وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، متحدثاً عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين جماهير الأهلي، "الأمانة وأمانة الكلمة والعمل تقتضي أن نقف على الحياد مع الجميع، ولا يوجد أحد "يقدر ييجي على الأهلي أو الزمالك يكون غبياً".

وأضاف متحدثاً عن بدايته مع التحكيم، "بدأت مسيرتي لاعباً في نادي بني سويف، ثم التحقت بأسوان والألومنيوم وجمهورية شبين، وتنقلت بين عدة أندية بحكم عملى كضابط، دخلت مجال التحكيم بفضل الراحل محسن لطفي، كان رئيس لجنة الحكام ببني سويف، وأدخلني مجال التحكيم رغم كرهي للمجال، لأنه كان في مقام والدي وكان له تأثير كبير علي وكان له الفضل في دخولي مجال التحكيم.

وتابع عبد الفتاح، "بعدما قررت اعتزال الكرة تفرغت للتحكيم، كان هدفي أكون مدربا، ولكن وجدت أن المدرب إذا لم يكن في الأهلي أو الزمالك سيكون الأمر شاقاً جداً والنجاح صعباً، ووجدت أن مجال التحكيم أسهل، بدأت أهتم بالتحكيم وأحببت المجال وسارت الأمور بشكل جيد".

بدأ عصام عبد الفتاح رحلته مع عالم الساحرة المستديرة من بني سويف ، لاعباً ثم حكماً، ليصبح واحداً من أهم وأشهر الحكام المصريين الذين بزغ اسمهم وتقلدوا مناصب كبيرة في الاتحادات القارية والدولية عقب الاعتزال.