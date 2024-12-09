شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لقبا يزين تاريخ فراعنة الاسكواش في بطولة العالم قبل انطلاق نسخة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نسخة جديدة من بطولة العالم لمنتخبات الاسكواش، والتي تقام لأول مرة بوجود منافسات السيدات والرجال معاً، حيث تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، حيث يشارك المنتخب الوطني حامل اللقب في منافسات الرجال والسيدات بالبطولة.

يمتلك الفراعنة تاريخاً حافلاً بالألقاب في بطولة العالم لفرق الاسكواش للكبار، حيث حصد 11 لقباً، بواقع 5 ألقاب لمنتخب السيدات، و6 ألقاب لمنتخب الرجال.

منتخب السيدات

شارك المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش في بطولة العالم بداية من عام 1994، وخلال مشاركته الأولى اكتفت سيدات مصر بتحقيق المركز الـ 14 فى الترتيب النهائى للبطولة.

بدأ منتخب سيدات الاسكواش يلفت الأنظار في نسخة عام 2000، عندما حقق المركز الرابع خلال البطولة التي أقيمت بانجلترا، قبل أن يعود ويحقق نفس المركز في نسختين متتاليتين وهما، 2002 بالدانمارك ثم 2004 بهولندا، وفي النسخة التالية نافس المنتخب الوطني على اللقب لأول مرة حيث حصد المركز الثاني خلال البطولة التي أقيمت في كندا.

كان أول تتويج لمنتخب سيدات الاسكواش في نسخة 2008، والتي أقيمت بالقاهرة، حيث مثل المنتخب الوطني كل من، أمنية عبد القوى، إنجى خير الله ورنيم الوليلى، وهبة التركى.

في عام 2012، نجحت سيدات الفراعنة في إضافة اللقب الثاني خلال النسخة التي أقيمت في فرنسا، بمشاركة اللاعبات، أمنية عبد القوى، رنيم الوليلى، نور الطيب، ونور الشربينى.

وخلال نسختين متتاليتين في موسمي 2016، و2018، أضافت سيدات الاسكواش اللقبين، الثالث والرابع، بوجود كل من، أمنية عبد القوى (2016) ، ورنيم الوليلى، ونور الشربينى ونوران جوهر، ونور الطيب (2018).

وكانت النسخة الماضية والأخيرة هي التتويج الخامس لسيدات الفراعنة بعد الفوز باللقب، خلال البطولة التي أقيمت بالقاهرة، ومثل المنتخب الوطني، نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامى، ونور الطيب.

منتخب الرجال

نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

وتعتبر مصر هي ثالث أكثر الدول حصداً للقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بواقع 6 بطولات بالتساوى مع منتخب باكستان ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني الستة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا.