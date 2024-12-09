شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغلق صفحة دجوليبا ويبدأ الاستعداد للترجي بعد الوصول لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بنادي بيراميدز الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي مباشرة دون العودة إلى مصر عقب خوض مباراة دجوليبا المالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد تعادل في مالي أمام نظيره دجوليبا في الجولة الثانية سلبيا ليضيف نقطة إلى رصيده الذي ارتفع إلى 4 نقاط في قمة المجموعة.

وأغلق الجهاز الفتي لبيراميدز بقيادة يورتشيتش صفحة مباراة دجوليبا من أجل التركيز في مباراة الترجي للحفاظ علي صدارة المجموعة خلال موقعة الفريقين في رادس.

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تونس قادمة من مالي، لبدء مرحلة الإعداد لمواجهة الترجي التونسي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء السبت 14 ديسمبر الجاري على نظيره نادي الترجي التونسي في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال على استاد رادس بالعاصمة تونس.

وقررت إدارة البعثة أن يغادر الفريق مباشرة من مالي صوب تونس للدخول في معسكر بها حتى موعد لقاء الترجي، للتحضير جيدا للمواجهة الهامة، والفاصلة في تحديد قمة المجموعة.