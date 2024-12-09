شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحي وعبد القادر على طاولة تدعيمات الأهلي قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي وضع خطة لإبرام صفقات سوبر، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 فلا شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المنافسة فى البطولة الكبرى وتشريف الكرة المصرية والأفريقية خلال المشاركة الأولى بالبطولة العالمية فى ثوبها الجديد بمشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات حول العالم.

ويستهدف مسئولو النادي الأهلي إبرام أكثر من صفقة محلية الصيف المقبل لتدعيم صفوفه خلال المشاركة فى مونديال الأندية 2025، مثل حمدي فتحي لاعب الفريق السابق والوكرة القطري الحالي، وأحمد عبد القادر لاعب الفريق والمعار إلى قطر القطري حالياً، من أجل تدعيم المراكز التي تعاني من عجزاً فى صفوف الفريق الأحمر.

كما يعمل مسئولو النادي الأهلي على إبرام عدد من الصفقات الأجنبية التي ينوون التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث يسابق مسئولو القلعة الحمراء الزمن للتعاقد مع ثنائي أجنبي في يناير المقبل، أحدهما رأس حربة والثاني جناح.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في ضم ثنائي أجنبي خلال يناير وعدم الانتظار حتى يونيو المقبل، للتأقلم مع الفريق والتعود على الأجواء فى التتش والانصهار مع باقي اللاعبين، قبل المشاركة في مونديال الأندية المقبل.