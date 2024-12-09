شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يتفق مع رابطة الأندية على صرف مستحقات الحكام شهرياً والان مع تفاصيل الخبر

اتفق هانى أبو ريدة ، المرشح الوحيد لانتخابات اتحاد الكرة مع رابطة الأندية، على أن تقوم الرابطة بسداد مستحقات الحكام شهرياً خلال الفترة المقبلة، منعاً لتراكم المستحقات.

وقررت رابطة الأندية صرف مستحقات الحكام الخاصة بالأسابيع الأربعة الأولى من عمر الدورى الممتاز خلال الساعات المقبلة.

على صعيد متصل، تعهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بإنهاء كل الملفات المُعلقة قبل تسليم المهمة للمجلس الجديد برئاسة هانى أبو ريدة، الذى سيبدأ عمله عقب إجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر الجارى.

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة هانى أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامى أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.