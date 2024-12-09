شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة تتسلم حيثيات رفض الطعون ضد قائمة أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت اللجنة الانتخابية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة برئاسة المستشار على النمر، حيثات الحكم برفض الطعون المقدمة ضد قائمة هاني أبو ريدة الفائز بالتزكية مع قائمته في الانتخابات المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويعنى تسلم حيثات الحكم القضائي برفض الطعون، سلامة العملية الانتخابية، المقرر انعقادها يوم غدا الثلاثاء لانتخاب مجلس إدارة جديدة، خلفا للمجلس الحالي برئاسة جمال علام.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وكان المستشار القانوني لقائمة هاني أبو ريدة، نهاد حجاج، قد أكد قبل ساعات، رفض الطعون المقدمة ضد طارق أبو العينين ووليد عمر، مرشحي اتحاد الكرة، وهاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد.

وأوضح حجاج، أن الطاعن، أحمد إبراهيم مجاهد، لا يملك الحق في الطعن لكونه ليس مرشحًا ولا يحق له التصويت في الانتخابات، مشددا على أنه لا يوجد أي تضارب في المصالح في ترشح أبو العينين وعمر، مؤكداً أن عملهما في أندية ذات نفع عام لا يتعارض مع خوضهما الانتخابات.

وأكد حجاج، أن المركز القانوني لمجلس إدارة اتحاد الكرة يعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي شوائب في الإجراءات.