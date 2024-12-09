شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، في بداية التحضير لمباراته القادمة أمام الفائز من مباراتي باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر.

ويعود فريق الأهلي اليوم، الاثنين، لاستئناف تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب العودة من جنوب أفريقيا والتعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن الأهلي حصد نقطة مرضية بعد التعادل مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على ملعبه ووسط جماهيره، مشددا على أن المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وأداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، ولاحت بعض الفرص أمام الفريق وكذلك بالنسبة للفريق المنافس لكنها لم تترجم إلى أهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

واستكمل كولر تصريحاته قائلا، "بالتأكيد كنا نخوض المباراة بهدف الفوز، ولكن لا يجب أن نغفل قوة المنافس خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا أرى نتيجة التعادل مرضية، والخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر جيد في ظل صعوبة المباراة واللعب وسط أجواء مناخية صعبة جدا ودرجات رطوبة مرتفعة أثرت على الأداء".

وأوضح كولر أن فريق أورلاندو سريع ومميز وصاحب تكتيك قوي على ملعبه وفرصه في الصعود قريبة للأدوار المقبلة، خصوصًا أنه متساوٍ في النقاط مع الأهلي بصدارة المجموعة.