شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة إنيمبا ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الزمالك صفحة مواجهة إنيمبا النيجيري ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليبدأ الاستعداد بقوة لمواجهة المصرى البورسعيدى في الجولة الثالثة، والمحدد لها الأحد المقبل.

وتقام مواجهة المصرى الأحد المقبل، حيث ستكون مواجهة قوية خاصة أن الفارس الأبيض تذوق طعم الهزيمة من الفريق البورسعيدى فى المواجهة الأخيرة التي جمعتهما بالدورى.

وكانت مواجهة إنيمبا النيجيري شهدت غياب كل من..

1- عمر عبد العزيز (فني)

2- محمد صبحي (إصابة)

3 - حمزة المثلوثى (إصابة)

4 - أحمد مجدى (إصابة)

5 - حسن أبو المعاطي (فني)

6 - محمد السيد (إصابة)

7 - أحمد حمدي (إصابة)

8 - محمد عاطف (فني)

9 - ناصر ماهر (إصابة)

10- شيكابالا (إصابة وإيقاف)

11 - ناصر منسي (إصابة وإيقاف)

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.