شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف أسباب مديونية الـ700 مليون جنيه قبل مناقشة الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن المديوينة الموجودة على الاتحاد وقيمتها 700 مليون جنيه لا تتعلق بالمجلس الحالي، وإنما هي إجمالي التراكمات عن المجالس السابقة، حيث إن هناك مبالغ مستحقة منذ 2011 لبعض الجهات مثل الفنادق وغيرها بسبب دورة وادى النيل الودية التى أقيمت فى مصر على سبيل المثال.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المجلس الحالي اتفق على جدولة بعض الديون المستحقة عليه، مثل مستحقات الهيئة الوطنية للمنشظات وغيرها، بجانب أن هناك مستحقات لاتحاد الكرة لدى الأندية لم يتم تحصيلها حتى الآن.

وأكد مسئولو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، برئاسة جمال علام ، أن هناك 100 مليون جنيه فى خزينة اتحاد الكرة للمجلس الجديد، إلى جانب مليون و500 ألف دولار وديعة دولارية في خزينة الجبلاية، وتم إعداد تقرير شامل بالمصروفات والإيرادات التي تمت خلال الفترة الماضية لتسليمها لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب توليهم المهمة في 12 ديسمبر الجارى.

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة هانى أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.