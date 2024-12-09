شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية اليوم فى دورى الكرة النسائية.. الأهلى والبنك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى الكرة النسائية، بين البنك الأهلى والأهلى، المعادى واليخت مع مودرن سبورت، اتحاد بسيون مع وادى دجلة، ومسار مع الطيران.

يحل الأهلى ضيفا على البنك الأهلى فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة، حيث يحتل الأهلى صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 27 نقطة من 9 مواجهات، بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثانى برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، والمفارقة أن الأهلى والبنك نجحا فى تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، وستقصر هذه المباراة مسيرة أحد الفريقين الناجحة بتحقيق الفوز فقط.

وفى مباراة ثانية، يستضيف فريق مسار صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فريق الطيران صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فى مباراة سهلة لأصحاب برونزية دورى أبطال أفريقيا، من أجل مواصلة التقدم لقمة ترتيب الدورى، فيما يأمل الطيران فى الخروج بنتيجة إيجابية.

ويحل فريق مودرن سبورت صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المعادى واليخت القابع فى المركز الثالث عضر برصيد 6 نقاط، كما يستقبل فريق اتحاد بسيون صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة فى مباراة سهلة نسبية للضيوف.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الثلاثاء، بثلاث مواجهات قوية بين الاتحاد السكندرى مع الزمالك، بيراميدز مع زد، والجونة مع المقاولون العرب.