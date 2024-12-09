شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تدعيم حراسة مرمى الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، من مجلس الإدارة، ضرورة العمل على تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع مستوى محمد صبحى وظهر ذلك بوضوح خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام النصر الليبى، بالإضافة إلى الإصابة التي أبعدته حاليًا عن الفريق بعدما تجددت شكواه من ألام الظهر.

ويرى جوزيه جوميز أن الزمالك يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد، مع إمكانية الاستغناء عن محمد صبحى أو خروجه على سبيل الإعارة ليحصل على فرصة حقيقية للمشاركة وتطوير إمكانياته.

ومازالت إدارة الكرة بالنادى تدرس الأمر حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، خاصة فى ظل عدم وجود حراس مرمى صغار السن مميزين على الساحة الرياضية حاليًا.