شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود اليوم إلى القاهرة بعد مواجهة بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برئاسة محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، اليوم الاثنين، إلى القاهرة قادمة من موزمبيق بعد الانتهاء من مواجهة بلاك بولز في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات.

وتضم القائمة: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب.