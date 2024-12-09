شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى اليوم الثانى للجولة الـ11 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من دورى المحترفين بخمس مواجهات جديدة، حيث يستضيف القناة صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة نظيره السكة الحديد الذى يحتل المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط في لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض عن الفوز من أجل الدخول ضمن الخمسة للكبار والاقتراب أكثر من أهل القمة، بينما يحاول الضيوف بقيادة أيمن المزين لكسر عقدة النتائج السلبية والخروج بنقاط المباراة.

كما يستضيف المقاولون المتصدر برصيد 23 نقطة نظيره المنصورة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض، في الوقت الذى يواجه الداخلية المنتشى من فوزه الأخير خارج ملعبه على لافيينا بهدفين مقابل هدف نظيره أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة.



كما يلتقى وى صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة فريق طنطا صاحب المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، في أصعب مواجهات اليوم، نظرا لتحسن نتائج الضيوف منذ قدوم خالد عيد على رأس القيادة الفنية للفريق، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا بين اللاعبين داخل الملعب لحصد نقاط المباراة.



وتُختتم مواجهات اليوم بلقاء الجريحين سبورتنج صاحب المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط مع لافيينا الذى يحتل المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.