شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يؤجل خطة إعداد منتخب الناشئين لأمم أفريقيا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ أحمد الكاس ، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، وضع خطة إعداد المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية المقرر لها العام المقبل لعدة اعتبارات.

وجاء قرار الكاس لعدة أسباب، وهي عدم وضوع الرؤية حول مكان إقامة البطولة، رغم حسم المنتخبات المتأهلة، فى خطوة تعبر عن تباطؤ الكاف فى هذا الملف.

وجاء السبب الثاني لتغيير مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهي المرحلة الانتقالية التي تستوجب الاتفاق مع المجلس الجديد على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

أما السبب الثالث فهو عدم الاستقرار بشكل نهائي على موعد البطولة القارية، وهو الأمر المرتبط بعدم تحديد مكان إقامتها أيضا، ما يعرقل تحديد توقيت المعسكرات المقبلة وكذلك الاتفاق على الوديات.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بطلا لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما "كوت ديفوار 2025"، بعدما فاز الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جرت بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بينما جاء منتخب المغرب صاحب الأرض فى المركز الثانى.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا اعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.