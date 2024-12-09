الامارات | الظاهري: «أبوظبي الدولية للسباحة» بطولة عالمية بحضور أولمبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وبطل منتخب السباحة السابق، خويطر الظاهري، أن بطولة أبوظبي الدولية للسباحة (سويم فوز لايف 2024)، تمثّل فرصة مميزة لبناء علاقات قوية ومد جسور رياضية مع شركاء النادي من الأندية والأكاديميات خارج الدولة، وذلك بعدما تم تأكيد مشاركة بطلين أولمبيين في البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الدولية للسباحة التي ستقام من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، قد أعلنت مشاركة بطلين أولمبيين في منافسات البطولة هما السباحان البريطانيان جيمس غاي، وماثيو ريتشاردز.

وقال خويطر الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «نسعى إلى تعزيز التبادل الرياضي والثقافي، وتوطيد التعاون الذي يسهم في تطوير رياضة السباحة إقليمياً وعالمياً، من خلال تنظيم البطولة، إضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رياضية رائدة، كما تسعى البطولة إلى تشجيع المواهب الواعدة وإبراز إمكاناتهم على الساحة الدولية، ما يسهم في بناء جيل جديد من السباحين القادرين على تحقيق إنجازات عالمية».

وأضاف: «مشاركة السباحين البريطانيين: جيمس غاي، وماثيو ريتشاردز، في هذا الحدث المرموق إضافة كبيرة، حيث سيسهم حضورهما في رفع مستوى المنافسة ويُلهِم السباحين والجماهير على حد سواء. يُعرف جيمس بمهاراته الاستثنائية في السباقات الفردية والتتابع، ويُعد رمزاً للالتزام والإنجازات الرياضية، وتمثّل مسيرته الحافلة من كونه بطلاً عالمياً مزدوجاً في عام 2015 إلى الدفاع عن لقبه الأولمبي في 2024، مصدر إلهام كبير لكل عشاق السباحة».

وتابع: «مشاركة ماثيو ريتشاردز لا تقدم أداء رياضياً استثنائياً فقط، بل تمثّل مصدر إلهام للسباحين الشباب في المنطقة، من خلال إنجازاته العالمية وخبراته الطويلة، فهو يضيف بُعداً جديداً للبطولة، ما يعزز مكانتها فعالية رياضية دولية بارزة».