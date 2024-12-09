الامارات | سلطان بن حمدان: تجديد عقد بلاسيوس استكمالاً للحفاظ على ركائز الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم تجديد عقد لاعب خط الوسط، ماتياس بلاسيوس (22 سنة)، حتى عام 2029، ليستمر اللاعب في الدفاع عن شعار النادي بموجب العقد الجديد لمدة خمس سنوات مقبلة.

ووفقاً لبيان صحافي نشره الموقع الرسمي لنادي العين، استند قرار التجديد للاعب إلى التقارير الفنية التي رفعتها اللجان المعنية بالشؤون الفنية والعمليات التحليلية والإحصائية في النادي، والتي أبرزت مؤشرات أدائه المتطور.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالمستوى المتطور الذي ظل يقدمه بلاسيوس، واصفاً اللاعب بأنه أحد أبرز العناصر على الصعيدين المحلي والقاري، قياساً بتأثيره الإيجابي مع زملائه اللاعبين.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان: «إن نادي العين يحرص دائماً على التمسك بلاعبيه المميزين، ويأتي تجديد عقد بلاسيوس استكمالاً للنهج الذي يهدف إلى الحفاظ على أهم ركائز الفريق. وتأكيداً على نجاح مشروع مستقبل نادي العين، الذي ظل يستقطب أفضل مواهب كرة القدم، ضمن قوائم فرق الأكاديمية، وتطوير إمكاناتهم من أجل تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج في المسابقات الدولية».

بدوره أعرب اللاعب، ماتياس بلاسيوس، عن بالغ امتنانه وتقديره إلى مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الثقة الكبيرة التي منحها له، معتبراً أن: «الانضمام إلى نادي العين كان نقطة تحول نوعية في مسيرتي الاحترافية، وأشعر بفخر كبير بالانتماء إلى هذا الكيان الكبير، كما أود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم على دعمه المستمر، وأشكر زملائي بالفريق الذين كان لهم دور كبير في مساندتي وتطوير مستواي، وأخص بالشكر جمهور نادي العين على التشجيع والتحفيز الدائم، وأعد الجميع بإظهار أفضل ما لدي دائماً في الدفاع عن شعار الزعيم».