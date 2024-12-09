اخبار الرياضه

الامارات | 10 زوارق تخوض جولة دبي في ختام مونديال «إكس كات»

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 زوارق تخوض جولة دبي في ختام مونديال «إكس كات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت طلائع الفرق المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، في الوصول إلى دبي استعداداً لانطلاقة الحدث يوم الخميس المقبل في شواطئ جميرا، ويختتم الأحد المقبل. ويجمع الحدث المرتقب نخبة أبطال العالم في الزوارق السريعة على متن 10 زوارق تنشد التنافس على ألقاب جائزة دبي التي تعد عروس الجولات وأقواها، لأنها تمثّل مسك الختام بعد موسم طويل.

ويبرز في قائمة الفرق المشاركة سفراء الإمارات في فرق «فاز ماين 3»، و«ستنوف» و«فيكتوري 7»، و«الشارقة 9» و«الفجيرة 96».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا