الامارات | 10 زوارق تخوض جولة دبي في ختام مونديال «إكس كات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت طلائع الفرق المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، في الوصول إلى دبي استعداداً لانطلاقة الحدث يوم الخميس المقبل في شواطئ جميرا، ويختتم الأحد المقبل. ويجمع الحدث المرتقب نخبة أبطال العالم في رياضة الزوارق السريعة على متن 10 زوارق تنشد التنافس على ألقاب جائزة دبي التي تعد عروس الجولات وأقواها، لأنها تمثّل مسك الختام بعد موسم طويل.

ويبرز في قائمة الفرق المشاركة سفراء الإمارات في فرق «فاز ماين 3»، و«ستنوف» و«فيكتوري 7»، و«الشارقة 9» و«الفجيرة 96».