الامارات | عموتة: إهدار الفرص والأخطاء الدفاعية وراء تعادل الجزيرة أمام كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب فريق الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، أسفه لعدم فوز فريقه على كلباء في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في ملعب كلباء، وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون، وضياع الفرص الهجومية السبب الرئيس وراء نتيجة التعادل.

وأصبح رصيد الجزيرة 17 نقطة في المركز الرابع، فيما لدى كلباء 12 نقطة في المركز السابع.

وقال عموتة في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «للأسف حصلنا على نقطة واحدة من المباراة، لأننا أهدرنا الكثير من الفرص التي بلغت سبع فرص لم نسجل منها سوى هدف واحد».

وتابع: «فريق كلباء كان بإمكانه أن يسجل هدفين آخرين من الأخطاء الدفاعية التي وقعنا فيها، وعلينا أن نتحلى بالفاعلية الهجومية في المباريات المقبلة».

من جهته، وصف مدرب كلباء فوك راشوفيتش المباراة بأنها كانت صعبة، وأضاف: «كان بإمكاننا أن نسجل أكثر من هدف، وعلينا أن نفكر في المواجهة المقبلة مع العين، وننسى مباراة الجزيرة».