شكرا لقرائتكم خبر عن نور البحار لاعب اتحاد جدة السعودي على رادار 3 أندية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

‎اقترب نور الدين البحار لاعب الفريق الأول بنادي اتحاد جدة السعودي من الانتقال إلى الدوري المصري الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يمتلك اللاعب 3 عروض من أندية الإيجبشن ليج.

‎وكشف أحمد علاء، وكيل أعمال نور البحار صانع ألعاب فريق اتحاد جدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب لدية بعض العروض من مصر، وأنه الآن لديه مزيد من الوقت من أجل دراسة العروض المقدمة إليه فى فترة الانتقالات الحالية، مؤكدا أن اللاعب يحلم بتمثيل الفراعنة مع العلم انه سبق له الانضمام لمنتخب الشباب عدة مرات في الفترة السابقة.

‎يذكر أن البحار قضي الثلاث سنوات الماضية مع الفريق الأول بنادي اتحاد جدة لكن لم يحصل على الفرصة اللاعب وخاصة في وجود نجوم مثل كريم بنزيما و كانتي والنجوم الذين يمتلكهم الفريق، بسبب صعوبة قيده كلاعب أجنبي في صفوف العميد.

‎ويعد نور البحار من المواهب المصرية في خارج حيث أنه من مواليد السعودية لكن لدية الجنسية مصرية ولعب لمنتخب مصر الشباب ويمتلك من عمر عشرين عاماً.