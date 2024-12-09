شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يترقب موافقة اتحاد الكرة على المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية ، بقيادة مصطفى لطفي ، موافقة اتحاد الكرة على المشاركة فى البطولة العربية التي تقام العام المقبل، باعتباره حامل لقب البطولة.

وحصد منتخب مصر للكرة الشاطئية لقب كأس العرب فى نسخته الأخيرة 2023 بالفوز على عُمان في النهائي محققاً لقبه الثالث، ويترقب الإعلان عن موعد ومكان البطولة المقبلة المقرر لها صيف العام المقبل.



وأقيمت البطولة الأخيرة لكأس العرب للكرة الشاطئية في الفترة من 11 وحتى 20 مايو 2023، في جدة بالمملكة العربية السعودية.



واستضافت مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت مصر النسخة قبل الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق في المركز الثاني.

وتوج منتخب السنغال بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، بعد الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة 6-1ووصل المنتخب السنغالي للنهائي على حساب منتخب مصر في مباراة مثيرة بنصف النهائي بينما أقصت موريتانيا المغرب في نصف النهائي.

وخسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام المغرب بنتيجة 4-3 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت أكتوبر الماضي في الغردقة.