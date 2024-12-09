شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحسم تفاصيل معسكر منتخب مصر القادم مع أبو ريدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هاني أبو ريدة الفائز في انتخابات اتحاد الكرة، بالتزكية جلسة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الأيام المقبلة، لحسم مصير وتفاصيل معسكر منتخب مصر القادم.

منتخب مصر سيخوض أول مباراة رسمية أمام إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

وحقق منتخب مصر مع حسام حسن رقما تاريخيا، حيث صعد بالفراعنة لنهائيات أمم أفريقيا دون هزيمة لأول مرة في تاريخ المنتخب منذ استحداث نظام المجموعات في 1992.