شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: الزمالك يحتاج 4 صفقات.. وبيراميدز لا يتأثر بغياب اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج التعاقد مع 4 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه خلال المباريات المقبلة، سواء فى الدورى أو أفريقيا.

وقال فتح الله، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت، إن الزمالك يحتاج إلى مهاجم ومدافع وجناح، فعندما يغيب عنه 3 أو 4 لاعبين للإصابة نجد أن الفريق يعانى، على العكس من فريق بيراميدز.

وأضاف فتح الله، إن بيراميدز يضم أفضل اللاعبين، فرغم غياب 9 لاعبين عنه نجد كل من يلعبون أساسيين، بالإضافة إلى الدكة التى تضم لاعبين مؤثرين.

وتعادل فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة.