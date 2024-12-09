شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان يشارك فى مران سيراميكا ويعلن جاهزيته لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، فى تدريبات فريقه الجماعية ليعلن عن جاهزيته لتدعيم فريقه، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى الأربعاء المقبل، فى إطار الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعافى أحمد رمضان بيكهام من الإصابة بشد فى عضلات الظهر التى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.

ويفضل أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عدم الاستعجال في عودة اللاعب للمباريات إلا بعد التعافى بشكل كامل، ويتجه إلى إبعاده عن مباراة البنك الأهلى المقبلة في كأس الرابطة.

ويلعب سيراميكا أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية مع البنك الأهلى 11 ديسمبر الجارى، ثم مواجهة غزل المحلة 23 مارس، ثم مواجهة المصرى 2 أبريل المقبل، ويختتم دور المجموعات بمواجهة زد 23 أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن سيراميكا هو حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفية فى آخر نسختين، بينما حصد مودرن سبورت "فيوتشر" النسخة الأولى من البطولة، ويحلم سيراميكا فى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى.