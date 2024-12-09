شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: كلفنا شركة الكرة بتقديم تصور لسفر جماهيرنا لأمريكا.. وسنوزع 2500 تذكرة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة كلف شركة الكرة بتقديم تصور من أجل سفر الجماهير، إلى أمريكا لمساندة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية: "شكر مجلس الإدارة التنفيذية وسام على صدري، وأشكر مجلس الإدارة، ومديري الإدارات، وهذا يدفعنا لمزيد من العمل والجهد على أن يظل النادي الأهلي على الصورة الحضارية التي تليق بالأهلي والمكانة التي يستحقها وأن يستمر مؤسسة وطنية تعمل على دعم مصر".

وأضاف: "الجميع في المجلس اتفق على تكليف خالد مرتجي، بمهام نائب رئيس الأهلي ورئاسة المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى مهامه في منصب أمين الصندوق، وكان وشه حلو على الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية".

وتابع: "الأهلي حقق أرباحا من كرة القدم، وهناك فائض في الميزانية يقترب من 600 مليون جنيه، ورغم ذلك ينتابنا حالة شديدة من القلق، نظرا لوجود 18 مشروعًا نعمل عليها في الفترة الحالية".

واستطرد: "رحلة الطيران للأهلي في أفريقيا تصل لـ11 مليون جنيه، بدون الإقامة، وشركة الكرة أصبحت عندها مسئولية ضخمة، بإدارة حقوق المباريات الودية للأهلي والملابس وكل ما يتعلق بالكرة والاستاد".

وأردف: "خلال الفترة القادمة، سنعمل عن أمر هام يتعلق باستاد الأهلي، وهناك مشروعات كبيرة في المدينة الجديدة، تحولت لشركة الكرة، وهي تعمل على الأرض وحققت أرباح، وتم تكليفها بتقديم تصور لسفر جماهير الأهلي إلى أمريكا في كأس العالم للأندية".

وأكد أن هناك إقبالا من الجالية المصرية في قطر، على الانضمام للعضويات الجديدة، ووفد الأهلي في قطر، حقق نجاحات وهناك اقبال على الاشتراك، في النادي، والاشتراك بنفس السعر في مصر، وهناك فرصة 6 شهور أمام الجماهير للانضمام لعضوية النادي قبل زيادتها في يوليو القادم، والمجلس وافق على تأجيل زيادة العضوية في فرع الجزيرة، وسيتم الاشتراك حاليًا مقابل 750 ألف جنيه، قبل زيادتها مليون في شهر يوليو القادم.

وتابع شلبي: "الأهلي ملتزم شهريَا بدفع 2 مليون دولار رواتب ومكافآت للأجانب والأجهزة الفنية في جميع الألعاب، ونرتب مع فيفا من أجل التنسيق في حجز التذاكر للجماهير، قبل السفر إلى أمريكا، حتى لا يحصل المشجع على التأشيرة ويسافر ولا يجد تذاكر".

وواصل: "هناك تذاكر سيتم توزيعها على جماهير النادي في قطر، خلال الأيام القادمة قبل مباراة الإنتركونتيننتال، وحصلنا على 2500 تذكرة سيتم توزيعها على رابطة مشجعى الأهلي في قطر، في مباراة إنتركونتيننتال، ونتمنى أن يكون التوفيق حالفنا في المباراة ونتأهل للنهائي".

واختتم سعد شلبي تصريحاته قائلا: "رابطة الأهلي في قطر شيء جميل، ومنظمة وهناك تعاون وتنسيق معها وسيتم توزيع التذاكر من خلالها".