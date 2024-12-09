شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نيجيريا: الزمالك فريق منظم.. ومحمد صلاح وحسام حسن الأفضل فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد جربا لاوال لاعب منتخب نيجيريا السابق أن مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيرى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، كانت جيدة وممتعة لكنها كانت صعبة على انيمبا.

وقال لاوال، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن فريق الزمالك يتميز بأنه فريق منظم ولعب بكثافة، وتوقعت أن ينهى الزمالك المباراة لصالحه خاصة بعد التقدم بهدفين، ولكن تسجيل إنيمبا للهدف قبل نهاية الشوط الأول أعادهم للمباراة، وكان الزمالك يستطيع الفوز.

وأضاف النجم النيجيرى أنه يعرف ويتابع محمد صلاح بالتأكيد، ومن قبل كان يتابع حسام حسن، فهما الأفضل فى الكرة المصرية، ولكن الآن نحن فى زمن محمد صلاح الذى يحافظ على مستواه ولديه استمرارية.