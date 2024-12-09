شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى: قائمة المصرى الحالية تنافس على الدورى ولا تقل عن أى نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم ذكرى لاعب الزمالك والمصرى السابق، أن نادى المصرى لا يحتاج لصفقات حاليا والقائمة الموجودة قادرة على المنافسة على لقب الدورى ولا تقل عن أى نادٍ.

وقال كريم ذكرى فى تصريحات للإعلامى محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أن قائمة المصرى قوية جدا ولا تحتاج لتدعيمات أو صفقات فى الانتقالات القادمة".



وأضاف نجم المصرى السابق: "المصرى لديه لاعب واثنين وثلاثة فى نفس المركز أفضل من بعض، ولديه دكة قوية جدا ولاعبين كانوا نجوم فى أنديتهم مثل خالد الغندور وكريم بامبو ومحمود حمادة ومحمود دبش وغيرهم من الأسماء".



وتابع: "المصرى قادر على المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم وكفته عالية فى مواجهة الزمالك المقبلة فى الكونفدرالية، والمصرى استطاع بهذا الفريق الفوز على بيراميدز والزمالك فى الدورى".



وأوضح: "على ماهر استطاع استغلال الأموال التى رصدت لبناء هذا الفريق بشكل رائع، وجعل قائمة المصرى قوية وبه وفرة من النجوم واللاعبين الذين يمتلكون الخبرة للمنافسة على البطولة".