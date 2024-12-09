شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بـ شريف إكرامى.. أكثر الحراس مشاركة فى بطولات الكاف للأندية والان مع تفاصيل الخبر

احتفل نادي بيراميدز بوصول شريف إكرامي حارس مرمى الفريق إلى 111 مباراة أفريقية كأكثر الحراس بتاريخ مصر مشاركة في بطولات الكاف للأندية.

وشارك شريف إكرامي أساسيا وحرس عرين بيراميدز في مباراته أمام دجوليبا المالي في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.





وتعادل فريق بيراميدز مع دجوليبا المالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

بهذا التعادل وصل فريق بيراميدز إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الترجي التونسي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما حصد دجوليبا أول نقطة في المركز الرابع بالمجموعة.