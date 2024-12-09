شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: محمود جهاد يستطيع اللعب لأندية القمة وهذه أفضل ميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خطاب المدير الفنى لفريق فاركو، أن فاركو يمتلك لاعبين يستطيعون تقديم أداء مميز، ومحمود جهاد يمتلك إمكانيات كبيرة تمنحه القدرة على اللعب لأندية القمة بارتياح.

وقال أحمد خطاب، فى مداخلة مع الإعلامى محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "فاركو يمتلك لاعبين بشخصيات كبيرة وأشكر اللاعبين على جهدهم وإصرارهم على الظهور بشكل مميز، وقدموا معجزة الموسم الماضى بالبقاء فى الدورى واستمرار هذا الأداء هذا الموسم".

وأضاف: "فاركو لديه سياسة عامة وهى أن أى لاعب يأتى له عرض يقدر إمكانياته ونادى فاركو ويكون مميزا للاعب لا نقف أمامه، والمنظومة هنا لها رؤية واضحة فى هذا الشأن، ومنفتحين مع أى عرض يأتى بشكل رسمى".

وتابع: "محمود جهاد يقدم مستوى مميزا هذا الموسم، بعدما عانى من أزمة نفسية بعد استبعاده من المنتخب الأوليمبى فى آخر اللحظات بعدما كان لاعبا أساسيا، وتحدث معاه كثيرا حتى يخرج من هذه الحالة النفسية والحمد لله يسير هذا الموسم بشكل مميز".

واختتم: "محمود جهاد يستطيع أن يلعب فى أندية القمة، ويمتلك إمكانيات كبيرة جدا تمنحه القدرة على اللعب فى أى مركز فى وسط الملعب، دفاعيا قوى وهجوميا قوى، بالإضافة إلى كمية الجرى التى يقدمها خلال المباراة والتصويب بكلتا القدمين من أى مكان".