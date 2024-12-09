سعد سمير يمتلك رقما فريدا بالتتويج بكأس رابطة الأندية مرتين مع ناديين مختلفين

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القاهرة - سامية سيد - يمتلك سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، رقما فريدا فى مشاركاته بكأس رابطة الأندية المحترفة قبل انطلاق دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل.

ويعد سعد سمير اللاعب الوحيد الذى توج بكأس رابطة الأندية مرتين مع ناديين مختلفين، حيث توج بالنسخة الأولى مع مودرن سبروت "فيوتشر سابقا"، ثم التتويج مع سيراميكا الموسم الماضى باللقب.

وأصبح سعد سمير جاهزا لتدعيم صفوف فريقه أمام البنك الأهلى بعد التعافى من إصابة الأنكل التى أبعدته عن المباريات منذ إصابته أمام الأهلى فى كأس السوبر المحلى الذى أقيم فى الإمارات.

وغاب سعد سمير عن مواجهات سيراميكا الأربعة فى بطولة الدورى هذا الموسم، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز فى تحديد المركز الثالث والرابع بالسوبر المحلى.

جدير بالذكر أن سيراميكا هو حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفية فى آخر نسختين، بينما حصد مودرن سبورت "فيوتشر" النسخة الأولى من البطولة، ويحلم سيراميكا فى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى.