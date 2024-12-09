شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 8 / 12 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12 / 8 / 2024 العديد من الأخبار، منها: الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيرى 2 - 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفدرالية، وبيراميدز يتعادل سلبياً مع دجوليبا ويتصدر المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.



الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيرى 2 - 2 ويعتلى صدارة مجموعته بالكونفدرالية

تعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

المصرى البورسعيدى يتعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله بالكونفدرالية

تعادل المصرى البورسعيدى وبلاك بولز الموزمبيقى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بموزمبيق ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز يتعادل سلبياً مع دجوليبا ويتصدر المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

تعادل فريق بيراميدز مع دجوليبا المالي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يفتح باب التقدم للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير المقبل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في جلسته التي عقدت اليوم فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير المقبل، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة.

الراحل إيهاب جلال يزين قاعات مدرسة نور المعارف خلال مسابقة قاعة عظيم

زين اسم الراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى السابق، إحدى قاعات مدرسة نور المعارف بالضبعية، خلال مسابقة قاعة عظيم التى أقيمت داخل المدرسة.

الترسانة يهزم كهرباء الإسماعيلية 2 - 1 فى اللحظات الأخيرة بدورى المحترفين

شهدت مباريات اليوم الأول في الجولة الحادية عشرة لدورى المحترفين العديد من المفاجآت وجاءت ذاخرة بالأهداف، بعدما نجح الترسانة في خطف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 19 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 16 نقطة .

الأهلى يستعد للحصول على 20 مليون دولار قبل كأس العالم للأندية 2025

كشف كمال الديساوي، نائب رئيس نادى الوداد المغربى، عن قائمة الجوائز المالية للأندية المشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتى تشهد مشاركة النادى الأهلي.