شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز غيابات القائمة الأولية لمنتخب كرة اليد قبل بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 10:25 م

تشهد قائمة منتخب اليد الأولية التى أعلنها خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب استعدادا لبطولة العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025 استبعاد أكثر من نجم، سواء للإصابة أو رؤية فنية.

ومن أبرز المستبعدين، يحيى الدرع المحترف فى فيزبريم المجرى وحسن قداح بسبب عودته من الإصابة لفترة غير كافية وعمر الفولى لاعب الزمالك لأسباب فنية.

تضم قائمة المنتخب كلا من: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم.

مركز جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسرى - عمر خالد كاستيلوا - محمد عماد أوكا.

مركز ظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان - محمد لاشين - جمال صلاح.

مركز صانع ألعاب: سيف الدرع - أحمد خيرى - سيف هانى فوكس - أحمد سامح - زياد حشاد.

مركز ظهير أيسر: على زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدى.

مركز جناح أيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال ابراهيم.

مركز الدائرة: إبراهيم المصرى - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف - محمد طارق - عمر شريف - أحمد تغيان.