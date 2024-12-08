شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة: نتائج بطولة إبراهيم مصطفى بداية مبشرة للمجلس الجديد للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم عادل مصطفى سكرتير عام اتحاد المصارعة أن تتويج مصر ببطولة إبراهيم مصطفى وتحقيق المنتخب المصري 32 ميدالية متنوعة بحصاد البطولة بداية مبشرة للمجلس الجديد للاتحاد.

وقال مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن بطولة إبراهيم مصطفى هى أولى المنافسات بعد تولى المجلس الجديد للاتحاد برئاسة العميد صلاح سعيد وباقى تشكيل مجلس الإدارة.

وأضاف سكرتير عام اتحاد المصارعة، إن اللاعبين حققو أمس 15 ميدالية متنوعة، بخلاف 17 ميدالية فى منافسات اليوم الأحد وهو اليوم الختامى للبطولة.

حقق الميداليات الذهبية اليوم كل من: علاء حسان، إيهاب محمد، عمر أمين، كريم موسى، علاء الدين هشام، محمد مصطفى.

وحقق الميداليات الفضية كل من: حسين عبده، حسن الشحات، رحيم إبراهيم، ناصر فارس، هشام ياسر، وعلى مستوى البرونزيات محمود عمار، محمد عبدالنبى، فارس هانى، محمد أيمن، ياسين مليجى، فارس سيد.

وحصدت مصر المركز الأول، فى منافسات الحرة، وأفعانستان المركز الثانى، الأردن الثالث.