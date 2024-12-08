شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرم الحكم الزمالك من ركلة جزاء وتغاضى عن طرد لاعب إنيمبا؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الدولي الرواندي جون كلود إيشموي لم يجد صعوبة في إدارة لقاء إنيمبا النيجيري والزمالك الذى أقيم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وانتهى بتعادل الفريقين 2/2.

وقال عقل إن الحكم تدخل بالصافرة، واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد، بعدما سمح باستمرار اللعب والتنافس العادل على الكرة إلا أنه لم يحتسب مخالفة لصالح بنتيايك لاعب الزمالك رغم أن المخالفة تستوجب ركلة حرة مباشرة وإنذار للتهور للاعب الفريق المضيف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وأوضح أنه في الدقيقة 28 طالب الزمالك بركلة جزاء لصالح زيزو، لكن الالتحام كان بشكل طبيعي والتنافس على الكرة بين زيزو ومدافع إنيميا، فأشار الحكم إلى استمرار اللعب طبقا للقانون، أشهر الحكم بطاقة صفراء وحيدة في اللقاء من نصيب ايموا ويموت لاعب إنيمبا، في الوقت الذى تغاضى عن إشهار أكثر من بطاقة صفراء للاعبي الفريق المضيف طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركزا جيدا خلال اللقاء، وأشارا إلى 3 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

وشدد عقل على أن الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

وقد أدار المباراة طاقم حكام رواندى بقيادة جون كلود إيشموي حكماً للساحة، والثنائي سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين، والحكم الرابع رويرسا فيديلي.