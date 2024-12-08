شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح باب التقدم للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في جلسته التي عقدت اليوم فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير المقبل، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة.

وللتيسير على المتقدمين للعضوية أرجأ المجلس مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية العمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025 لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقا لأعداد محددة وبأولوية التقدم ولحين استيفاء هذه الأعداد.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم تكليف المهندس خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة القادمة، ولحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، والتي ستجرى خلالها الانتخابات وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

على جانب آخر، كشف كمال الديساوي، نائب رئيس نادى الوداد المغربى، عن قائمة الجوائز المالية للأندية المشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتى تشهد مشاركة النادى الأهلي.