شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتقدم على بلاك بولز بهدف ميدو جابر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المصرى البورسعيدى على بلاك بولز بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما بموزمبيق في الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .



احرز هدف المصرى البورسعيدى ميدو جابر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها قوية داخل المرمى معلنا عن هدف التقدم لفريقه .



وضمت تشكيلة المصرى كل من محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن .



فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، أتدجيكو سامادو، يوسف الجوهري ، خالد الغندور ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.



وتضم تشكيلة بلاك بولز الموزمبيقى كل من :-

الحارس تيكسيرا فرانشيسكو ومعه كل من دانيلو موزي ، فرناندو داتا ، فيليشيانو خواو ، مارتينيو ألبرت لخط الدفاع ، اميتي فاييه، حميد جيليل ، عبد القادر جاييه لخط الوسط ، ايوبا فرانشيس ، روميه اكبوروه ، شاميتو لوبورينو لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس أرنان البرتو ومعه فرناندو دومينجوز ، فيديل هيلدر ، خوسيه أنطونيو، جوزيف باسان ، ستيفن جريتو ، أجايتا ايفون ، سريميلدو أنواريو ، كليفيو موسى.