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المصرى البورسعيدى يتقدم على بلاك بولز بهدف ميدو جابر فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - تقدم المصرى البورسعيدى على بلاك بولز بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما بموزمبيق في الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .


احرز هدف المصرى البورسعيدى ميدو جابر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها قوية داخل المرمى معلنا عن هدف التقدم لفريقه .


وضمت تشكيلة المصرى كل من محمود جاد لحراسة المرمى ،  كريم العراقي ،  محمد هاشم ، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر ، محمود حمادة ،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ،  محمد الشامي  ،  عبد الرحيم دغموم ، ميدو جابر  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن . 


فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد ، خالد صبحي  ، أتدجيكو سامادو،  يوسف الجوهري ، خالد الغندور ، أحمد القرموطي،  فخر الدين بن يوسف،  بابا بادجي.


وتضم تشكيلة بلاك بولز الموزمبيقى كل من :-

الحارس  تيكسيرا فرانشيسكو ومعه كل من دانيلو موزي ، فرناندو داتا ، فيليشيانو خواو ، مارتينيو ألبرت لخط الدفاع ، اميتي فاييه،  حميد جيليل ، عبد القادر جاييه لخط الوسط ، ايوبا فرانشيس ، روميه اكبوروه ، شاميتو لوبورينو  لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس أرنان البرتو ومعه فرناندو دومينجوز  ، فيديل هيلدر  ، خوسيه أنطونيو،  جوزيف باسان ، ستيفن جريتو ، أجايتا ايفون ، سريميلدو أنواريو  ، كليفيو موسى.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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