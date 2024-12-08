شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة بلاك بولز لمباراة المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن كوستديو أندري المدير الفني لفريق بلك بولز الموزمبيقي عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق المصري والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.



وتضم التشكيلة الأساسية

الحارس تيكسيرا فرانشيسكو ومعه كل من: دانيلو موزي، فرناندو داتا، فيليشيانو خواو، مارتينيو ألبرت لخط الدفاع، اميتي فاييه، حميد جيليل، عبد القادر جاييه لخط الوسط، ايوبا فرانشيس، روميه اكبوروه، شاميتو لوبورينو لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس أرنان البرتو ومعه فرناندو دومينجوز، فيديل هيلدر، خوسيه أنطونيو، جوزيف باسان، ستيفن جريتو، أجايتا ايفون، سريميلدو أنواريو، كليفيو موسى.